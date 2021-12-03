फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Deliberations on the conservation of medicinal plants at a national seminar

Mandi News: राष्ट्रीय संगोष्ठी में औषधीय पौधों के संरक्षण पर मंथन

Wed, 07 Oct 2026 01:14 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 01:14 AM IST
विज्ञापन
Deliberations on the conservation of medicinal plants at a national seminar
विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं ने अपने शोध एवं अनुभव किए प्रस्तुत
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

पंडोह (मंडी)। पंडोह स्थित क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी मंगलवार को संपन्न हुई। संगोष्ठी में पश्चिमी हिमालय के औषधीय पौधा संसाधनों, उनके संरक्षण, गुणवत्ता, मानकीकरण और सतत उपयोग पर विशेषज्ञों व शोधकर्ताओं ने विचार साझा किए।दूसरे दिन डॉ. शरद श्रीवास्तव ने हर्बल औषधियों की गुणवत्ता नियंत्रण से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं पर व्याख्यान दिया। डॉ. रश्मि श्रीवास्तव ने ‘अनुक्त एवं अनुक्त द्रव्य’ और उनके मानकीकरण पर जानकारी दी। इस दौरान प्रतिभागियों ने औषधीय पौधों के संरक्षण व वैज्ञानिक मानकीकरण से जुड़े शोध पत्र प्रस्तुत किए।

संस्थान प्रभारी डॉ. विनीता कुमारी नेगी की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम समन्वयक एवं अनुसंधान अधिकारी (वनस्पति विज्ञान) मनोज रतूड़ी ने सभी का आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed