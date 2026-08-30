Mandi News: सुंदरनगर में मनाया वन महोत्सव, पौधरोपण कर संरक्षण का लिया संकल्प

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डैहर (मंडी)। सुंदरनगर में रविवार को वन संरक्षण और हरित क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से वार्षिक वन महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में सुंदरनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसवंत सिंह ठाकुर, कांग्रेस कमेटी के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने भाग लिया। इस दौरान नगर परिषद पार्क के समीप विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए। प्रतिभागियों ने पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया। जसवंत सिंह ठाकुर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अधिक से अधिक पौधे लगाकर और उनका संरक्षण कर आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने लोगों से वन संरक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया।

संवाद न्यूज एजेंसी