Mandi News: हाईवे पर थमी रफ्तार, जाम में फंसे सेना के वाहन

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करीब तीस मिनट तक जोगिंद्रनगर शहर में वाहन रेंग-रेंग कर गुजरे। पूर्वाह्न करीब 11 बजे पेश आई जाम की स्थिति को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए स्थानीय लोगों ने भी अहम भूमिका निभाई। करीब 12 बजे तक जाम के दौरान मंदिर, रोड, बिलिंग कॉम्पलेक्स और बस स्टैंड की ओर जाने वाली सड़क पर भी यातायात प्रभावित हुआ। इसके बाद पुलिस के जवानों ने यातायात को व्यवस्थित करने का जिम्मा उठाया। शहर में अचानक बिगड़ी यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के लिए पुलिस के जवानों को भी दोपहर बाद मोर्चा संभालना पड़ा। सोमवार को सरकाघाट सड़क पर भी दोपहर तीन बजे और शाम पांच बजे सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी होने के बाद अचानक वाहनों की अधिक भीड़ से यातायात प्रभावित होता रहा। इससे अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी।पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि त्योहारी सीजन में सड़क पर वाहनों की अधिक आवाजाही से यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, लेकिन व्यवस्था को संभालने में हाईवे पर यातायात पुलिस तैनात है।