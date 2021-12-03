Mandi News: धर्मपुर कॉलेज में बहुद्देशीय हॉल के लिए दो करोड़ की घोषणा

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 48 पदक हासिल किए। विभाग का लक्ष्य पदकों की संख्या को पहले 60 और उसके बाद 100 तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, खेल सुविधाएं और अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवाने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने राजकीय महाविद्यालय धर्मपुर में बहुद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिद्धपुर के खेल मैदान के विकास के लिए 25 लाख रुपये उपलब्ध करवाने की घोषणा की। उन्होंने टिहरा और बनेरड़ी के खेल मैदानों के विकास के लिए भी चालू वित्त वर्ष में धनराशि उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया। प्रतियोगिता के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करने के लिए 15 हजार रुपये देने की घोषणा की।विभिन्न विकास कार्यों का किया उद्घाटनशिक्षा मंत्री ने धर्मपुर क्षेत्र में शैक्षणिक और खेल सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शुभारंभ किया। उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला बहरी में लगभग 40 लाख रुपये की लागत से निर्मित बैडमिंटन स्पोर्ट्स क्लब का उद्घाटन किया। इस क्लब में जिम की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सिद्धपुर में 15 लाख रुपये की लागत से निर्मित बहुद्देशीय हॉल का उद्घाटन करने के साथ हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पुस्तक वितरण, सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्र तथा नवनिर्मित परीक्षा भवन का भी शुभारंभ किया।सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल शुरू होने से बढ़ा विश्वास : चंद्रशेखरधर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सीबीएसई पैटर्न पर स्कूल शुरू होने से लोगों में विश्वास बढ़ा है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए कहा कि केवल स्कूलों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा देना भी जरूरी है। इस अवसर पर पूर्व विधायक बिलासपुर तिलक राज शर्मा, वरिष्ठ नेता डॉ. जय कुमार आजाद सहित अन्य मौजूद रहे।