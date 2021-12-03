Mandi News: जोगिंद्रनगर में जलेगा 50 फीट ऊंचा रावण का पुतला

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पंजाब के शिल्पकारों ने तीनों पुतले तैयार किए हैं। श्रीराम कला मंच के कलाकार इन्हें अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पुतलों को हिमाचल लाने के लिए मंच के कलाकार पठानकोट पहुंचे हैं। मंच के प्रधान पंकज ठाकुर और निदेशक सचिन सूद ने बताया कि इस बार रावण का पुतला पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आकर्षक बनाया गया है। मंगलवार शाम करीब छह बजे रामलीला मैदान में पुतलों का दहन किया जाएगा। पुतला दहन से पहले शहर में प्रभु श्रीराम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद की आकर्षक झांकियां निकाली जाएंगी। दशहरे पर रंग-बिरंगी आतिशबाजी मुख्य आकर्षण रहेगी। श्रीराम कला मंच के 80 से अधिक कलाकारों को भी सम्मानित किया जाएगा।

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जोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर के रामलीला मैदान में इस बार 50 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। दशहरे पर रंग-बिरंगी आतिशबाजी और पटाखों की गूंज के बीच रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाएंगे। शरद नवरात्र के दौरान चल रहे रामलीला मंचन के समापन पर 20 अक्तूबर को दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा।