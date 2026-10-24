Mandi News: बालीचौकी में दो घरों में चोरी, पाई-पाई जोड़कर खरीदा सोना ले गए चोर

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संवाद न्यूज एजेंसीबालीचौकी (मंडी)। क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात दो घरों को निशाना बनाकर सोने-चांदी के आभूषण और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। बनसीर धार गांव में हुई इस वारदात से एक परिवार की वर्षों की जमा पूंजी लुट गई। पीड़ित चंद्रमणि ने बताया कि उन्होंने पाई-पाई जोड़कर सोना खरीदा था, जिसे चोर एक ही रात में ले गए। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है लेकिन अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बनसीर धार में अलमारी से सोने का एक मंगलसूत्र, एक अंगूठी, सोने की छह तिल्लियां, कानों के कांटों का एक जोड़ा और बालियों का एक जोड़ा चोरी हुआ है। इसके अलावा चांदी के तीन जोड़े हाथ के कंगन, एक जोड़ी पायल, एक चांदी का हार (सुमणी) और पैरों में पहनने वाली चांदी की एक जोड़ी बिछु भी चोरी हुई है। अलमारी में रखे 10 हजार रुपये नकद भी गायब मिले।चंद्रमणि के अनुसार बीती वीरवार रात वह देर से घर पहुंचे थे। खाना खाने के बाद वह करीब रात एक बजे सो गए। उनकी पत्नी हेमलता घर के दूसरे हिस्से में सो रही थीं। सुबह उठने पर कमरों में सामान बिखरा मिला। अलमारी और संदूकों में रखे आभूषण गायब थे। चोरी की इस घटना से परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है।एक ही तरीके से अलमारी खोलने की आशंकापीड़ित परिवार के अनुसार उसी रात पास के एक अन्य गांव कांढीखल में भी चोरी हुई। घर के अंदर रखी अलमारियों से सोने की एक अंगूठी, सोने की कान की बालियों का एक सेट, चांदी के दो हाथ कंगन, एक जोड़ी पायल और बच्चे के चांदी के 10 कंगन चोरी हुए हैं। दोनों घरों में अलमारी खोलने का तरीका एक जैसा बताया जा रहा है। ऐसे में वारदात में एक ही गिरोह या समान व्यक्तियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। परिवार के अधिकतर सदस्य रात 12 बजे तक सो गए थे, जबकि चंद्रमणि इसके बाद घर पहुंचे थे। ऐसे में चोरी रात एक बजे के बाद होने की आशंका है। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और नियमानुसार जांच जारी है। क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। शनिवार को कई लोगों से पूछताछ भी की गई।