Mandi News: एसपीयू के संबद्ध काॅलेजों का आंकड़ा 14 तक पहुंचा

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हाईकोर्ट ने 27 अगस्त को ब्लू मून साइंटिफिक एंड टेक्निकल एजुकेशनल सोसायटी बनाम नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एवं अन्य मामले में आदेश जारी किया था। इसके अनुपालन में विश्वविद्यालय ने ब्लू मून सोसायटी की ओर से संचालित नोबल कॉलेज ऑफ एजुकेशन पंडोह को शैक्षणिक सत्र 2026-27 की बीएड प्रवेश काउंसलिंग में प्रोविजनल तौर पर भाग लेने की अनुमति दी है।कॉलेज का नाम बीएड काउंसलिंग के लिए पात्र कॉलेजों की सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है। हालांकि, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया है कि काउंसलिंग में अस्थायी भागीदारी से कॉलेज को कोई कानूनी या अन्य अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह अनुमति हाईकोर्ट के आदेश, लंबित अपील, अंतरिम राहत के लिए दायर आवेदन और आगे सक्षम प्राधिकारी या हाईकोर्ट की ओर से जारी होने वाले आदेशों के अधीन रहेगी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के बीएड एडमिशन काउंसलिंग कमेटी के चेयरपर्सन डाॅ. सुनील ठाकुर ने बताया कि अब बीएड कालेजों की संख्या बढ़ कर चौदह हो गई है। सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है।