Mandi News: भदरोता में नई पुलिस चौकी खोलने की सरकार की कोई योजना नहीं

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संवाद न्यूज एजेंसी



सरकाघाट (मंडी)। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के भदरोता में नई पुलिस चौकी खोलने की सरकार की फिलहाल कोई योजना नहीं है। विधानसभा में विधायक दलीप ठाकुर के तारांकित प्रश्न संख्या 4421 के जवाब में सरकार ने यह स्पष्ट किया है।दलीप ठाकुर ने कहा कि सरकार के जवाब से भदरोता में पुलिस चौकी खोलने को लेकर किए जा रहे दावों की वास्तविकता सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को स्पष्ट करना चाहिए कि जब सरकार स्वयं चौकी खोलने की कोई योजना नहीं होने की बात कह रही है तो अब तक किए गए दावों का आधार क्या था। उन्होंने कहा कि भदरोता सहित सरकाघाट क्षेत्र के जनहित के मुद्दे विधानसभा में मजबूती से उठाए जाते रहेंगे।

विधानसभा में विधायक दलीप ठाकुर के सवाल पर सरकार ने दिया स्पष्ट जवाब