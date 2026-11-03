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आजादी के आंदोलन में आदिवासियों और दलितों का योगदान अहम : डॉ. चमन

Tue, 03 Nov 2026 05:40 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 05:40 PM IST
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The contribution of Adivasis and Dalits to the freedom movement is significant: Dr. Chaman
वल्लभ कॉलेज मंडी में जनजातीय गौरव दिवस पर संगोष्ठी में की चर्चा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास आदिवासी और दलित समुदायों के साहस, त्याग और बलिदान के बिना अधूरा है। मुख्यधारा के इतिहास लेखन, मीडिया और सिनेमा में उनके योगदान को अपेक्षित स्थान नहीं मिला। यह बात वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में आयोजित संगोष्ठी में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभागाध्यक्ष फ्लाइंग ऑफिसर डॉ. चमन ने कही।

जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित संगोष्ठी का विषय आजादी के आंदोलन में आदिवासियों और दलितों की भूमिका रहा। डॉ. चमन ने संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा के उलगुलान और झलकारी बाई, ऊदा देवी सहित वीर-वीरांगनाओं के योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने डीसी दिनकर की पुस्तक में 400 से अधिक वीर-वीरांगनाओं का विवरण होने की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. मोनिका पंचानी ने की। कार्यवाहक प्राचार्य डॉ. राजकुमार ठाकुर ने बताया कि 1 से 15 नवंबर तक विभिन्न प्रतियोगिताएं भी करवाई जाएंगी। छात्रा धनलक्ष्मी ने भी शोध पत्र प्रस्तुत किया।
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