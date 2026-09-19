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Mandi News: मंडी और कुल्लू के कलाकारों ने पहली बार लद्दाख के मंच पर दी प्रस्तुति

Sat, 19 Sep 2026 07:14 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 07:14 PM IST
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Artists from Mandi and Kullu performed on a stage in Ladakh for the first time.
मंडी। लद्दाख के सुरम्य पदुम में आयोजित दो दिवसीय 11वें जांस्कर फेस्टिवल में इस बार संस्कृति, संगीत और लोककला का अद्भुत संगम देखने को मिला। 16 सितंबर की शाम आयोजित सांस्कृतिक संध्या में मंडी और कुल्लू के कलाकारों के दल ने पहली बार भाग लेकर अपनी शानदार प्रस्तुतियों से पूरे उत्सव में हिमाचली रंग भर दिया। कार्यक्रम में हिमाचली स्टार सिंगर रमेश आरजे ठाकुर मुख्य आकर्षण रहे, जिन्होंने अपने पारंपरिक व आधुनिक लहजे के लाहौली, हिंदी और कुल्लवी गीतों की प्रस्तुति से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं जाने माने एंकर कुलदीप गुलेरिया ने अपने बेहतरीन मंच संचालन से कार्यक्रम में ऊर्जा बनाए रखी। मशहूर सरगम बैंड के कमल, सौरभ, सोनू, रमेश और संदीप की धुनों ने पूरे माहौल को संगीतमय बना दिया। कलाकारों ने इस यादगार अवसर के लिए नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला और स्थानीय प्रशासन का आभार जताया। संवाद
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