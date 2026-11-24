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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। नामधारी स्पोर्ट्स क्लब मंडी की ओर से 39वीं श्री सतगुरु क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 1 दिसंबर से पड्डल मैदान में किया जाएगा। प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों के खिलाड़ी अपनी क्रिकेट प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इस बार प्रतियोगिता में अंतर जिला संगठनों के बीच अलग से मुकाबलों का भी आयोजन किया जाएगा, जो क्रिकेट प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण रहेगा।क्लब की ओर से प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता टीमों के लिए आकर्षक नकद पुरस्कार रखे गए हैं। प्रतियोगिता की विजेता टीम को 21,000 रुपये नकद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, जबकि उपविजेता टीम को 15,000 रुपये और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया जाएगा।नामधारी स्पोर्ट्स क्लब के महासचिव राजेंद्र राजा ने बताया कि क्लब का उद्देश्य युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और उन्हें नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से दूर रखकर खेलों के माध्यम से सकारात्मक दिशा प्रदान करना है।