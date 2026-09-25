Mandi News: वॉलीबाल में टौणी देवी ने हमीरपुर ब्लॉक को हराया
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:48 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:48 PM IST
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हमीरपुर। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोहणी में वीरवार को अंडर-14 छात्र जिला स्तरीय मेजर और माइनर खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू बतौर मुख्यातिथि उपस्थित हुए। उन्होंने खिलाड़ियों को खेल को खेल की भावना से खेलने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया और अधिक से अधिक समय खेलकूद में बिताने की प्रेरणा दी।
प्रारंभिक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी अश्वनी कुमार ने कहा कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता में छह शिक्षा खंडों से 435 खिलाड़ी बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबाल, खो-खो, बास्केटबाल, बाक्सिंग और कुश्ती में भाग ले रहे हैं।प्रतियोगिता के पहले दिन वॉलीबाल का पहला मुकाबला टौणी देवी और हमीरपुर ब्लॉक के बीच हुआ। इसमें टौणी देवी विजेता रहा। दूसरे मुकाबले में बिझड़ी ने भोरंज को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। बास्केटबाल के पहले मुकाबले में न्यू ईरा परोल ने लुद्दर महादेव और टौणी देवी ने अमरोह को हराया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में भोरंज ने बिझड़ी, टौणी देवी ने हमीरपुर और बिझड़ी ने नादौन को हराकर जीत हासिल की।
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प्रारंभिक जिला शारीरिक शिक्षा अधिकारी अश्वनी कुमार ने कहा कि तीन दिवसीय प्रतियोगिता में छह शिक्षा खंडों से 435 खिलाड़ी बैडमिंटन, कबड्डी, वॉलीबाल, खो-खो, बास्केटबाल, बाक्सिंग और कुश्ती में भाग ले रहे हैं।प्रतियोगिता के पहले दिन वॉलीबाल का पहला मुकाबला टौणी देवी और हमीरपुर ब्लॉक के बीच हुआ। इसमें टौणी देवी विजेता रहा। दूसरे मुकाबले में बिझड़ी ने भोरंज को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। बास्केटबाल के पहले मुकाबले में न्यू ईरा परोल ने लुद्दर महादेव और टौणी देवी ने अमरोह को हराया। बैडमिंटन प्रतियोगिता में भोरंज ने बिझड़ी, टौणी देवी ने हमीरपुर और बिझड़ी ने नादौन को हराकर जीत हासिल की।
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