फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Nagar Panchayat cracks down on Rewalsar Lake circumambulation path; five carts seized.

Mandi News: रिवालसर झील परिक्रमा मार्ग पर नगर पंचायत की दबिश, पांच रेहड़ियां जब्त

Fri, 25 Sep 2026 07:19 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 07:19 PM IST
विज्ञापन
Nagar Panchayat cracks down on Rewalsar Lake circumambulation path; five carts seized.
अतिक्रमण पर कार्रवाई होते ही सड़क से सामान समेटने लगे दुकानदार
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
रिवालसर (मंडी)। रिवालसर झील के परिक्रमा मार्ग पर शुक्रवार को नगर पंचायत की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अचानक कार्रवाई कर पांच बिना परमिट लगाई गईं रेहड़ियां जब्त कर लीं। टीम के बाजार में पहुंचते ही सड़क और सरकारी भूमि पर सामान सजाकर बैठे कई दुकानदारों ने आनन-फानन में अपना सामान हटाना शुरू कर दिया।
नगर पंचायत कार्यालय को लंबे समय से परिक्रमा मार्ग और बाजार में बिना अनुमति रेहड़ी-फड़ी लगाने तथा सड़क पर सामान रखने की शिकायतें मिल रही थीं। इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ राहगीरों को भी आवाजाही में दिक्कत हो रही थी। शिकायतों के आधार पर शुक्रवार को टीम ने औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की।
विज्ञापन

इस दौरान सड़क पर सामान रखकर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों का सामान भी कब्जे में लिया गया। टीम ने दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित सीमा के भीतर ही सामान रखें और सार्वजनिक रास्ते को किसी भी स्थिति में बाधित न करें। कार्रवाई के दौरान कनिष्ठ अभियंता शिवानी ठाकुर, सेनिटरी सुपरवाइजर रजत जमवाल सहित नगर पंचायत के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। उधर, नगर पंचायत सचिव विनोद ठाकुर ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed