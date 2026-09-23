Mandi News: कार से टकराई स्कूटी, पत्नी की मौत, पति घायल

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जोरदार टक्कर से स्कूटी पर सवार महिला रुकमणी (58) की सिर पर गहरी चोट लगने से अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई जबकि पति जय सिंह (62) को शरीर के कई हिस्सों में गहरे घाव आए हैं। सड़क हादसे में घायल जय सिंह ने बताया कि मंगलवार को वह लदरूहीं के समीप अपने नजदीकी रिश्तेदार के घर में पत्नी के साथ आए थे। दोपहर बाद करीब एक और डेढ़ बजे के बीच जब ढेलू के समीप पहुंचे तो तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और घटनास्थल से कार चालक भाग गया।खून से लथपथ पत्नी रुकमणी को हारगुनैण पंचायत के प्रधान मुकेश ने जोगिंद्रनगर अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सड़क हादसे पर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मौके से भागे कार चालक को दबोचने के लिए पुलिस सक्रिय है।