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Mandi News: कार से टकराई स्कूटी, पत्नी की मौत, पति घायल

Wed, 23 Sep 2026 06:54 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 06:54 PM IST
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Scooty collides with car; wife dies, husband injured.
जोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर में एक स्कूटी और कार की जोरदार टक्कर हो गई। इस दर्दनाक हादसे में स्कूटी पर सवार पत्नी रुकमणी की मौत हो गई जबकि पति जय सिंह निवासी ढेलू हार जोगिंद्रनगर गंभीर घायल हुए हैं। शहर से करीब दो किलोमीटर दूर ढेलू के समीप मंगलवार दोपहर बाद हुए हादसे के बाद लग्जरी कार चालक घटनास्थल से भाग गया, जिसे दबोचने के लिए जिलेभर में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है।
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जोरदार टक्कर से स्कूटी पर सवार महिला रुकमणी (58) की सिर पर गहरी चोट लगने से अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई जबकि पति जय सिंह (62) को शरीर के कई हिस्सों में गहरे घाव आए हैं। सड़क हादसे में घायल जय सिंह ने बताया कि मंगलवार को वह लदरूहीं के समीप अपने नजदीकी रिश्तेदार के घर में पत्नी के साथ आए थे। दोपहर बाद करीब एक और डेढ़ बजे के बीच जब ढेलू के समीप पहुंचे तो तभी एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और घटनास्थल से कार चालक भाग गया।
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खून से लथपथ पत्नी रुकमणी को हारगुनैण पंचायत के प्रधान मुकेश ने जोगिंद्रनगर अस्पताल में पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। थाना प्रभारी रणजीत सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण कर सड़क हादसे पर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मौके से भागे कार चालक को दबोचने के लिए पुलिस सक्रिय है।
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