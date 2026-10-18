Mandi News: जिला स्तरीय योगासन चैंपियनशिप में सुधांशु ने जीता स्वर्ण, विपिन को रजत

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मंडी। सरदार पटेल विश्व विद्यालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में आईटीआई मंडी के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में संस्थान के पांच विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें सुधांशु ने प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता, जबकि विपिन ने दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक अपने नाम किया। अंजू ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पांच विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। प्लेसमेंट अधिकारी प्रवीण धीमान सहित अन्य स्टाफ सदस्यों ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। संवाद