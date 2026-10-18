फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Sudhanshu wins gold, Vipin takes silver at district-level Yogasana championship

Mandi News: जिला स्तरीय योगासन चैंपियनशिप में सुधांशु ने जीता स्वर्ण, विपिन को रजत

Sun, 18 Oct 2026 07:09 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:09 PM IST
विज्ञापन
Sudhanshu wins gold, Vipin takes silver at district-level Yogasana championship
मंडी। सरदार पटेल विश्व विद्यालय के सभागार में आयोजित जिला स्तरीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में आईटीआई मंडी के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन कर संस्थान का नाम रोशन किया। प्रतियोगिता में संस्थान के पांच विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसमें सुधांशु ने प्रथम स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक जीता, जबकि विपिन ने दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक अपने नाम किया। अंजू ने तीसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी पांच विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। प्लेसमेंट अधिकारी प्रवीण धीमान सहित अन्य स्टाफ सदस्यों ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed