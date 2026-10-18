फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Drang-1 emerges as overall champion in Under-14 boys' minor tournament

Mandi News: अंडर-14 बाल माइनर टूर्नामेंट में द्रंग-1 बना ओवरऑल चैंपियन

Sun, 18 Oct 2026 07:22 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:22 PM IST
विज्ञापन
Drang-1 emerges as overall champion in Under-14 boys' minor tournament
कबड्डी में द्रंग-1 और वॉलीबॉल में द्रंग-2 ने मारी बाजी, खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
पधर (मंडी)। जिला स्तरीय अंडर-14 बाल माइनर टूर्नामेंट में द्रंग-1 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम की। प्रतियोगिता के दौरान विभिन्न खेलों में खिलाड़ियों ने प्रतिभा, अनुशासन और टीम भावना का परिचय दिया।
प्रतियोगिता के समापन समारोह में स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक) के उपनिदेशक सुनील ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मुख्य अतिथि ने विजेता टीमों को सम्मानित किया और खिलाड़ियों को खेल भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन

प्रतियोगिता के कबड्डी मुकाबले में द्रंग-1 विजेता और सदर-1 उपविजेता रहा। वॉलीबॉल में द्रंग-2 ने पहला और धर्मपुर-2 ने दूसरा स्थान हासिल किया। खो-खो में चौंतड़ा-1 विजेता और द्रंग-1 उपविजेता रहा। बैडमिंटन में धर्मपुर-2 ने विजेता का खिताब जीता। जबकि बगस्याड़-2 उपविजेता रहा। द्रंग-1 के ओवरऑल चैंपियन बनने पर टीम के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों में खुशी का माहौल रहा। इस मौके पर प्रधानाचार्य ललित ठाकुर व अन्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed