फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Pradanya and Akshaj emerged as winners in the Under-11 category at the district-level table tennis tournament.

Mandi News: जिला स्तरीय टेबल टेनिस के अंडर-11 वर्ग में प्रादान्या और अक्षज बने विजेता

Sun, 18 Oct 2026 07:14 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 07:14 PM IST
विज्ञापन
Pradanya and Akshaj emerged as winners in the Under-11 category at the district-level table tennis tournament.
75 खिलाड़ियों ने लिया भाग, विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में दिखाएंगे दमखम
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। पड्डल स्थित टेबल टेनिस हॉल में रविवार को जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता संपन्न हुई। प्रतियोगिता में जिले के 75 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने विभिन्न आयु वर्गों में भाग लिया। नगर परिषद पार्षद गगन कश्यप ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया।

लड़कियों के अंडर-11 वर्ग में प्रादान्या विजेता और मिशिका उपविजेता रहीं। पुनर्वी और अविका ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर-13, अंडर-15, अंडर-17 और अंडर-19 वर्गों में एंजेलिना ने पहला और समृद्धि ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। महिला वर्ग में भी एंजेलिना विजेता और समृद्धि उपविजेता रहीं। लड़कों के अंडर-11 वर्ग में अक्षज विजेता और विवान उपविजेता बने। अंडर-13 और अंडर-15 वर्ग में युवराज ने पहला और आरव ने दूसरा स्थान हासिल किया। अंडर-17 वर्ग में युगल विजेता और आरव शर्मा उपविजेता रहे। अंडर-19 वर्ग में शौर्य ने पहला और युगल ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। पुरुष वर्ग में भी शौर्य विजेता और आरव शर्मा उपविजेता रहे। जिला टेबल टेनिस संघ के सचिव विवेक कपूर ने बताया कि प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इस अवसर पर हेमंतराज, यतीश शर्मा, कमलेश, अनिल कपूर और हरीश कपूर भी उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed