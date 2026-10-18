Mandi News: दशहरा उत्सव के बाद होगी नगर निगम की बैठक, तय होगी वार्ड सभा की तिथियां

वार्ड सभाओं में तैयार होगा एक वर्ष के विकास का खाकासंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। छोटी काशी मंडी में दशहरा उत्सव के बाद नगर निगम की साधारण बैठक 25 अक्तूबर के बाद आयोजित होगी। इसमें लंबित कार्यों की समीक्षा और आगामी विकास योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। साथ ही, नवंबर से होने वाली वार्ड सभाओं की तिथियां भी तय की जाएंगी।वार्ड सभाओं में नगर निगम प्रशासन और पार्षद जनता की समस्याएं सुनेंगे तथा आगामी एक वर्ष के विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करेंगे। महापौर सुमन ठाकुर ने बताया कि जनता के सुझावों और प्राथमिकताओं के आधार पर विकास योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। महापौर या उपमहापौर स्वयं सभी वार्डों का दौरा कर लोगों की मांगें सुनेंगी।