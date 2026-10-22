फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Students taught lessons in modern agriculture through the 'Next Generation' program

Mandi News: नेक्स्ट जनरेशन कार्यक्रम से विद्यार्थियों को पढ़ाया आधुनिक कृषि का पाठ

Thu, 22 Oct 2026 07:11 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:11 PM IST
विज्ञापन
Students taught lessons in modern agriculture through the 'Next Generation' program
जायका परियोजना के तहत 7 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

मंडी। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (जायका) के तहत विद्यार्थियों को आधुनिक कृषि पद्धतियों से परिचित कराने के लिए सात दिवसीय ‘नेक्स्ट जनरेशन’ जागरूकता अभियान शुरू किया गया। इसके तहत मंडी जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ और लोहारा में ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने कृषि को अर्थव्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण विकास का आधार बताते हुए विद्यार्थियों को कृषि एवं संबंधित व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान वर्मी कम्पोस्ट, पोषण वाटिका, प्राकृतिक खेती, जल संरक्षण, नर्सरी प्रबंधन, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि उद्यमिता की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में आईईसी विशेषज्ञ सुशील कुमार शर्मा, खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. राजेश कुमार, कृषि विशेषज्ञ अमित शर्मा, कृषि प्रसार अधिकारी नीरज, जिला कार्यक्रम समन्वयक गुरदेव शर्मा, खंड समन्वयक अश्वनी कुमार व आशीष कुमार सहित दोनों विद्यालयों के करीब 100 विद्यार्थी और शिक्षक उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed