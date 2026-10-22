Mandi News: एसपीयू के विद्यार्थियों ने सीखे एआई और मशीन लर्निंग के गुर

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय (एसपीयू) मंडी में विद्यार्थियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग की व्यावहारिक जानकारी दी गई। कंप्यूटर साइंस विभाग ने क्राफ्ट एजुकेशन के सहयोग से पायथन के माध्यम से इन तकनीकों के उपयोग पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की।कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी और परीक्षा नियंत्रक एवं विभागाध्यक्ष डॉ. सुनील ठाकुर के मार्गदर्शन में हुई कार्यशाला में विद्यार्थियों को एआई और मशीन लर्निंग की बुनियादी अवधारणाओं से अवगत करवाया गया। उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, कारोबार और स्वचालन जैसे क्षेत्रों में इन तकनीकों के बढ़ते इस्तेमाल की जानकारी दी गई। साथ ही प्रोग्रामिंग कौशल निखारने और व्यावहारिक परियोजनाओं पर काम करने के लिए प्रेरित किया गया। कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी ने कहा कि एआई और मशीन लर्निंग भविष्य की तकनीकी प्रगति में अहम भूमिका निभाएंगी। ऐसी कार्यशालाओं से विद्यार्थियों की तकनीकी दक्षता बढ़ने के साथ नवाचार को भी बढ़ावा मिलता है।विभागाध्यक्ष डॉ. सुनील ठाकुर ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को उभरती तकनीकों का व्यावहारिक ज्ञान देकर भविष्य की रोजगार संभावनाओं के लिए तैयार करना है।...