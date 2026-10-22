मंडी: छात्राओं से अनुचित व्यवहार के आरोप में जेबीटी निलंबित, पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज, जांच शुरू

हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के पधर उपमंडल के एक प्राथमिक स्कूल में छात्राओं से कथित अनुचित व्यवहार के मामले में जूनियर बेसिक टीचर(जेबीटी) को निलंबित कर दिया गया है। शिक्षक पर छात्राओं के निजी अंगों को छूने के आरोप हैं। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा 10 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बीते सप्ताह शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए स्कूल से बाहर गया था। इस दौरान कुछ छात्राओं ने प्रतिनियुक्ति पर आए दूसरे शिक्षक को अपने साथ हुए कथित व्यवहार के बारे में बताया। इसके बाद अभिभावकों ने चाइल्ड हेल्पलाइन में शिकायत की। हेल्पलाइन की टीम ने स्कूल पहुंचकर छात्राओं और अभिभावकों के बयान दर्ज किए।

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