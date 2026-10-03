Mandi News: सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेगा खेती और उद्यमिता का ज्ञान

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संवाद न्यूज एजेंसी

मंडी। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना (जायका) के तहत युवाओं को कृषि और ग्रामीण विकास से जोड़ने के लिए नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में खंड परियोजना प्रबंधक इकाई मंडी ने प्रौद्योगिकी और उद्यमिता विकास केंद्र, लखनऊ के सहयोग से पांच सरकारी विद्यालयों के प्राचार्यों के साथ समन्वय बैठक की।बैठक में घासनू, गागल, राजगढ़, लोहारा और गलमा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के तहत प्रत्येक विद्यालय से 30 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयन विद्यार्थियों की रुचि और योग्यता के आधार पर पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से किया जाएगा। खंड परियोजना प्रबंधक डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को कृषि के क्षेत्र में उभरते अवसरों, आधुनिक तकनीकों और ग्रामीण उद्यमिता से परिचित कराना है। साथ ही उन्हें व्यावहारिक अनुभव देकर कृषि के प्रति रुचि विकसित करना है। बैठक में कृषि विकास अधिकारी हंस राज, प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता विकास केंद्र लखनऊ के प्रतिनिधि गुरदेव तथा संबंधित विद्यालयों के प्राचार्य मौजूद रहे।

नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम से कृषि से जुड़ेंगे युवा, मंडी में तैयारियां तेज