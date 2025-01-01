Mandi News: अनदेखी पर भड़की संघर्ष समिति, जेल भरो आंदोलन की दी चेतावनी

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सोमवार को रामलीला मैदान में चल रहे क्रमिक अनशन के 47वें दिन महासचिव अजय ठाकुर ने कहा कि उत्तर भारत के क्षेत्रीय सह सुविधा केंद्र आरसीएफसी 2017 से जोगिंद्रनगर के हर्बल गार्डन में किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्रीय अनुदान से चल रहा है। पिछले कुछ समय से इसके कामकाज पर सवाल उठाते हुए इसकी अनुदानदाता राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड ने अनुदान देना बंद कर दिया है। इस संस्थान को यहां से स्थानांतरित करके सोलन ले जाने की अधिसूचना से किसानों में नाराजगी है।संघर्ष समिति के अध्यक्ष ने बताया कि आगामी तीन दिन बाद क्रमिक अनशन के 50 दिन पूरे होते ही प्रदेश भर में जेल भरो आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। आयुष मंत्री के कार्यालय व आयुष सचिव भारत सरकार से मिलने का समय मांगने के लिए ई मेल से संपर्क किया है। अगर मिलने का समय नहीं मिलता या समय मिलने पर संघर्ष समिति की मांग को दबाने का प्रयास किया तो अगले सप्ताह से जोगिंद्रनगर क्रमवार चक्का जाम व जेल भरो अभियान चलाएं जाएंगे। वहीं, दूसरी ओर सोमवार को क्रमिक अनशन के 47वें दिन विशाल, लकी, रतन चंद व दीप कुमार रामलीला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे।