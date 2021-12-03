Mandi News: बीएमओ कार्यालय को बलद्वाड़ा शिफ्ट करने की मांग

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सरकाघाट (मंडी)। नबाही वार्ड के पूर्व जिला परिषद सदस्य मुनीष शर्मा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र की चार पंचायतों चौक ब्राड़ता, रोपड़ी, परसदा हवाणी और झंझैल के बीएमओ कार्यालय को संधोल से बलद्वाड़ा और सीडीपीओ कार्यालय को धर्मपुर से सरकाघाट शिफ्ट किया जाए। वर्ष 2007 से सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होने के बावजूद इन पंचायतों के कार्यालय अन्य क्षेत्रों में होने से लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने परसदा हवाणी के कंगर कोठी में किराए के भवन में चल रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए दान की गई भूमि पर जल्द बजट जारी कर भवन निर्माण करवाने और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत लटकी लिफ्ट सिंचाई स्कीम का काम तुरंत शुरू करवाने की भी मांग की है। संवाद