Mandi News: फागला में हांफ गई सरकारी बस
शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:53 AM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:53 AM IST
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डैहर (मंडी)। बोबर रूट पर सोमवार को एचआरटीसी की दो बसों के एक के बाद एक खराब होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई। फागला के पास सुबह सवा आठ बजे बोबर के लिए रवाना हुई पहली बस खराब होकर रास्ते में खड़ी हो गई। यात्रियों की सुविधा के लिए करीब सवा दस बजे भेजी गई दूसरी बस भी इसी स्थान पर तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई। इससे पहाड़ी क्षेत्र के इस रूट पर परिवहन व्यवस्था प्रभावित रही।
यात्रियों अजय कुमार, दलीप कुमार, मोनू और नीटू ने आरोप लगाया कि सुंदरनगर डिपो की ओर से बोबर रूट पर पुरानी और खस्ताहाल बसें भेजी जा रही हैं। बसों के बार-बार खराब होने से विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचाने के लिए कुछ अभिभावकों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा। हालात यह रहे कि स्कूली बच्चों को मालवाहक वाहन में भेजना पड़ा।
उन्होंने आरोप लगाया कि बस खराब होने के बाद यात्रियों के लिए समय पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में खस्ताहाल बसों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों ने निगम के उच्च अधिकारियों से बोबर रूट पर बेहतर स्थिति वाली बसें चलाने और बसों की तकनीकी जांच सुनिश्चित करने की मांग की है। एचआरटीसी के मुख्य निरीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि सुबह सवा आठ बजे बोबर रूट पर भेजी गई बस फागला में क्राॅस खराब होने के कारण बंद हुई थी।
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यात्रियों अजय कुमार, दलीप कुमार, मोनू और नीटू ने आरोप लगाया कि सुंदरनगर डिपो की ओर से बोबर रूट पर पुरानी और खस्ताहाल बसें भेजी जा रही हैं। बसों के बार-बार खराब होने से विद्यार्थियों, महिलाओं, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को बच्चों को समय पर स्कूल पहुंचाने के लिए कुछ अभिभावकों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ा। हालात यह रहे कि स्कूली बच्चों को मालवाहक वाहन में भेजना पड़ा।
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उन्होंने आरोप लगाया कि बस खराब होने के बाद यात्रियों के लिए समय पर वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। उन्होंने कहा कि पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में खस्ताहाल बसों का संचालन यात्रियों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा करता है। ग्रामीणों ने निगम के उच्च अधिकारियों से बोबर रूट पर बेहतर स्थिति वाली बसें चलाने और बसों की तकनीकी जांच सुनिश्चित करने की मांग की है। एचआरटीसी के मुख्य निरीक्षक राजेंद्र कुमार ने बताया कि सुबह सवा आठ बजे बोबर रूट पर भेजी गई बस फागला में क्राॅस खराब होने के कारण बंद हुई थी।
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