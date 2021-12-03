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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Bike stolen in Pandoh; incident caught on CCTV.

Mandi News: पंडोह में बाइक चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद

Tue, 06 Oct 2026 12:50 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:50 AM IST
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Bike stolen in Pandoh; incident caught on CCTV.
पंडोह (मंडी)। राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे खड़ी बाइक को चोर ने तारें काटकर स्टार्ट किया और मंडी की ओर भाग गया। पंडोह बाजार में रविवार सुबह करीब 4:45 बजे हुई चोरी की यह वारदात पास के होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
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पंडोह निवासी चंद्र शेखर ने बाइक पंडोह बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे खड़ी की थी। रविवार सुबह करीब सात बजे जब वह बाइक लेने पहुंचे तो वह मौके से गायब थी। आसपास तलाश करने के बाद भी बाइक का पता नहीं चला। इसके बाद चंद्र शेखर ने पास के होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें सुबह करीब 4:45 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक के पास पहुंचता दिखाई दिया। उसने बाइक की तारें काटकर उसे स्टार्ट किया और मंडी की तरफ लेकर भाग गया।
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चंद्र शेखर ने सोमवार को पंडोह पुलिस चौकी में शिकायत दी। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संदिग्ध ने इससे पहले भुंतर के समीप जरी क्षेत्र से एक बाइक चोरी की थी। आशंका है कि वह चोरी की बाइक पंडोह में छोड़कर दूसरी बाइक लेकर भागा हो। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार जांच जारी है।
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