Mandi News: पंडोह में बाइक चोरी, घटना सीसीटीवी में कैद

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पंडोह निवासी चंद्र शेखर ने बाइक पंडोह बाजार में राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे खड़ी की थी। रविवार सुबह करीब सात बजे जब वह बाइक लेने पहुंचे तो वह मौके से गायब थी। आसपास तलाश करने के बाद भी बाइक का पता नहीं चला। इसके बाद चंद्र शेखर ने पास के होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें सुबह करीब 4:45 बजे एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक के पास पहुंचता दिखाई दिया। उसने बाइक की तारें काटकर उसे स्टार्ट किया और मंडी की तरफ लेकर भाग गया।चंद्र शेखर ने सोमवार को पंडोह पुलिस चौकी में शिकायत दी। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि संदिग्ध ने इससे पहले भुंतर के समीप जरी क्षेत्र से एक बाइक चोरी की थी। आशंका है कि वह चोरी की बाइक पंडोह में छोड़कर दूसरी बाइक लेकर भागा हो। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले में नियमानुसार जांच जारी है।