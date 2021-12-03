Mandi News: कबड्डी प्रतियोगिता में रोहित ब्रदर टीम अव्वल

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इस दौरान महिला मंडलों बरोट, ढरागण, काब, बोचिंग, मियोट, छोटी झरबाड, बड़ी झरबाड और खबाण को मुख्य अतिथि ज्योति कपूर ने 2100-2100 की नकद राशि देकर सम्मानित किया। दूसरी ओर, गांधी जयंती मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में ब्लॉक समिति द्रंग की चेयरमैन सुनीता देवी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मेला कमेटी सचिव ने उन्हें शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित किया।इस दौरान प्रसिद्ध लोक गायक रमेश ठाकुर कुलबी ने घर से भेजी दूध बेचती, छाता भूलू घरे रे टाला, तेरे कानो रा झुमका और बाकी पड़ोसन जैसे लोकप्रिय गीतों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मुख्य अतिथि ने मेला सफल बनाने के लिए पांच हजार रुपये और गायक रमेश ठाकुर की पूरी टीम को 25 हजार रुपये की नकद राशि भेंट की।