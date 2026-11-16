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धर्मपुर (मंडी)। तेलंगाना के नालगोंडा में अखिल भारतीय किसान सभा का 36वां सम्मेलन आयोजित हुआ। इसमें मंडी जिले की भागीदारी रही। मंडी जिला किसान सभा के सचिव भूपेंद्र सिंह ने देशभर के किसान नेताओं संग आगामी रणनीति पर चर्चा की। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष डॉ. अशोक धबले ने कहा कि किसान सभा गदर पार्टी की संघर्षशील विरासत को आगे बढ़ा रही है। सम्मेलन 15 नवंबर को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के शहादत दिवस पर शुरू हुआ। 16 नवंबर को गदर पार्टी के क्रांतिकारियों का बलिदान याद किया गया। डॉ. धबले ने जल, जंगल और जमीन पर किसानों तथा आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखने पर जोर दिया। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत ने 26 नवंबर से प्रस्तावित आंदोलन में सभी संगठनों से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी।