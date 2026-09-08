Mandi News: एसपीयू ने बंद किया बीएससी-एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स

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50 विद्यार्थी कर रहे पढ़ाई



फिलहाल इस कोर्स में करीब 50 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि इन विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और उनका कोर्स पहले की तरह जारी रहेगा। रोक केवल नए दाखिलों पर लगाई गई है। विज्ञापन



12वीं के बाद सीधे मिलता है प्रवेश

बीएससी-एमएससी पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में विद्यार्थी 12वीं के बाद सीधे प्रवेश लेकर पांच वर्षों में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों, आईआईटी, आईआईएसईआर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी इस तरह के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विज्ञापन विज्ञापन

एडमिशन और फैकल्टी की कमी को देखते हुए कोर्स को समीक्षा के लिए भौतिकी विभाग के पास भेजा गया था। विभाग से मिले सुझावों के आधार पर फिलहाल नए दाखिले रोकने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में परिस्थितियां अनुकूल होने पर इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने पर विचार किया जा सकता है।

ललित कुमार अवस्थी, कुलपति, एसपीयू मंडी 50 विद्यार्थी कर रहे पढ़ाईफिलहाल इस कोर्स में करीब 50 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि इन विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और उनका कोर्स पहले की तरह जारी रहेगा। रोक केवल नए दाखिलों पर लगाई गई है।12वीं के बाद सीधे मिलता है प्रवेशबीएससी-एमएससी पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में विद्यार्थी 12वीं के बाद सीधे प्रवेश लेकर पांच वर्षों में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों, आईआईटी, आईआईएसईआर और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी इस तरह के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं।एडमिशन और फैकल्टी की कमी को देखते हुए कोर्स को समीक्षा के लिए भौतिकी विभाग के पास भेजा गया था। विभाग से मिले सुझावों के आधार पर फिलहाल नए दाखिले रोकने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में परिस्थितियां अनुकूल होने पर इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने पर विचार किया जा सकता है।ललित कुमार अवस्थी, कुलपति, एसपीयू मंडी

मंडी। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी (एसपीयू) ने बीएससी-एमएससी पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में इस वर्ष से नए दाखिलों पर रोक लगा दी है। एडमिशन में लगातार कमी और पर्याप्त फैकल्टी नहीं होने के कारण यूनिवर्सिटी ने चार साल बाद इस कोर्स को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के प्रावधानों के तहत शुरू किए गए इस कार्यक्रम में 20 सीटों का प्रावधान किया गया था लेकिन शुरुआत से ही सीटें पूरी नहीं भर पाईं। चार वर्षों तक सीमित संख्या में विद्यार्थियों के साथ यह कोर्स संचालित होता रहा। अब नए सत्र में इसमें दाखिला नहीं दिया जाएगा।