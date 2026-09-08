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Mandi News: बग्गी तुंगल में खेलों में बेटियों ने दिखाया दमखम

Tue, 08 Sep 2026 03:58 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 03:58 AM IST
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Daughters showcase their prowess in sports at Baggi Tungal.
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बग्गी तुंगल में आयोजित साईगलू खंड की खंड स्तरीय अंडर-19 छात्रा
कोटली (मंडी)। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बग्गी तुंगल में आयोजित साईगलू खंड की खंड स्तरीय अंडर-19 छात्रा खेलकूद प्रतियोगिता का तीसरे दिन खिलाड़ियों के उत्साह, अनुशासन और उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन का गवाह बना। खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में ननावा ने खो-खो ट्रॉफी को अपने नाम किया।
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कबड्डी प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले क्वार्टर फाइनल में गोखड़ा ने ऑक्सफोर्ड स्कूल कोटली को हराया। दूसरे मुकाबले में वीर तुंगल ने ननावा को पराजित किया। तीसरे क्वार्टर फाइनल में कोट तुंगल ने तल्याहड़ को मात दी। चौथे और अंतिम क्वार्टर फाइनल में पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटली की टीम ने कड़कोह को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। खिलाड़ियों के शानदार रेड और मजबूत डिफेंस ने अंतिम क्षणों तक रोमांच बनाए रखा।
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बैडमिंटन के सेमीफाइनल मुकाबलों में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला। पहले सेमीफाइनल में पीएम श्री कोटली ने साईगलू को सिंगल और डबल्स में हराकर फाइनल में जगह बनाई। दूसरे सेमीफाइनल में कड़कोह ने कोट तुंगल को रिवर्स सिंगल मुकाबले में हराकर फाइनल का टिकट पक्का किया।
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खो-खो स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ननावा की छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान बग्गी तुंगल की टीम को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। जीत के बाद ननावा स्कूल की छात्राओं, अध्यापकों और क्षेत्रवासियों में खुशी देखी गई।

मुकाबलों में कोटली, कड़कोह, कोट तुंगल, आलोक भारती, सर्वोदय इंटरनेशनल स्कूल अलग, गुरुकुल पब्लिक स्कूल, साईगलू, बरयारा, गोखड़ा, रंधाड़ा, ननावा, ऑक्सफोर्ड और तल्याहड़ स्कूल की छात्राओं ने लोकनृत्य व संगीत की शानदार प्रस्तुतियां देकर सबका दिल जीत लिया।
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