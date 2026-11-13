Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Speeding bike hits elderly man; man injured

Mandi News: तेज रफ्तार बाइक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, घायल

Fri, 13 Nov 2026 07:07 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 07:07 PM IST
विज्ञापन
Speeding bike hits elderly man; man injured
पाली बाजार में दुकान के सामने हुआ हादसा
विज्ञापन

पुलिस ने बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। पधर उपमंडल के पाली बाजार में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 76 वर्षीय बुजुर्ग घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब बुजुर्ग सड़क पार कर रहे थे। बाइक चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। घायल को स्थानीय लोगों की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) पाली पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जोनल अस्पताल मंडी रेफर कर दिया गया।

पुलिस के अनुसार हादसा शुक्रवार सुबह करीब 10:40 बजे हुआ। पाली निवासी कृपाल सिंह ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह अपनी किराना दुकान के बाहर बैठे थे। इसी दौरान ठनकर निवासी नेत्र लाल (76) राष्ट्रीय राजमार्ग-154 को पाली में उनकी दुकान के सामने से पार कर रहे थे। तभी मंडी की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर लगने से नेत्र लाल सड़क पर गिर गए और उनकी नाक व माथे से खून निकलने लगा। घायल को निजी वाहन से पीएचसी पाली पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को आगामी उपचार के लिए जोनल अस्पताल मंडी रेफर किया। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर पुलिस थाना पधर में बाइक चालक कुल्लू के हनुमानी बाग निवासी जिगमें वोयसेर (20) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उधर, एसपी विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed