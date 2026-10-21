फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Shivpuri Dham resounded with the proclamation of 'Shri Ram'; evil burned away in roaring flames.

Mandi News: श्रीराम के उद्घोष से गूंजा शिवपुरी धाम, धू-धू कर जली बुराई

Wed, 21 Oct 2026 12:19 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:19 AM IST
विज्ञापन
Shivpuri Dham resounded with the proclamation of 'Shri Ram'; evil burned away in roaring flames.
हमीरपुर। शिवपुरी धाम समताना में मंगलवार को दशहरा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। भगवान राम के हाथों 120 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होते ही पूरा क्षेत्र जय श्रीराम के उद्घोष से गूंज उठा। इस दौरान मेघनाद और कुंभकर्ण के 70-70 फीट ऊंचे पुतले भी जलाए गए। बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक इस दृश्य के सैकड़ों लोग साक्षी बने।
विज्ञापन

उत्सव का शुभारंभ सरस्वती वंदना और गणेश वंदना से हुआ। शिवपुरी धाम मंदिर में सुबह छह बजे आरती के बाद 11 बजे तक पूजा-अर्चना की गई। गांव में भगवान राम, लक्ष्मण, माता सीता, हनुमान और रावण के स्वरूपों से सजी राम दरबार की झांकी निकाली गई। मंदिर के अधिष्ठाता महंत शेखर सुमन ने हवन करवाया। दिन में श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने दशहरा उत्सव मैदान में रिबन काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद 25 कलाकारों ने सुग्रीव-बाली युद्ध, शिव तांडव, काली नृत्य और शिव अघोरी नृत्य की प्रस्तुतियों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। शाम की आरती के बाद भगवान राम के हाथों रावण वध का मंचन किया गया। रावण का पुतला जलते ही मैदान जय श्रीराम के नारों से गूंज उठा। शाम सात से रात 10 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए दोबारा भंडारे की व्यवस्था की गई। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में 10 सुरक्षा कर्मी तैनात रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन


शिवपुरी धाम के मुख्य आचार्य आशीष शर्मा और केशव शर्मा ने बताया कि दशहरा उत्सव में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए गए। सैकड़ों लोग इस पल के साक्षी बने। उत्सव के माध्यम से अच्छाई की बुराई पर और धर्म की अधर्म पर विजय का संदेश दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed