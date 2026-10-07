फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Shared views on AI and new teaching methods.

Mandi News: एआई और नई शिक्षण विधियों पर साझा किए विचार

Wed, 07 Oct 2026 07:06 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:06 PM IST
विज्ञापन
Shared views on AI and new teaching methods.
जोगिंद्रनगर (मंडी)। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के पांच दिवसीय ऑनलाइन फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम (एफडीपी) के दूसरे सत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), यूट्यूब और चैटजीपीटी से उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री पर चर्चा हुई।
विज्ञापन

सरस्वती विद्या मंदिर जोगिंद्रनगर के प्रधानाचार्य नवीन कुमार शर्मा ने विद्यार्थी-केंद्रित शिक्षण, प्रभावी कक्षा प्रबंधन और नई सीखने की विधियों पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि छात्रों की रुचि बढ़ाने के लिए विषयों को प्रायोगिक रूप से समझाना जरूरी है। एआई, यूट्यूब और चैट जीपीटी सामग्री उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन शिक्षक और अभिभावक ही दे सकते हैं।
विज्ञापन

सत्र की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्राचार्य डॉ. राजेश कुमार शर्मा ने की। उन्होंने छात्रों में प्रश्न पूछने की आदत विकसित करने को प्रभावी कक्षा प्रबंधन के लिए जरूरी बताया। ऑनलाइन सत्र में 175 प्रतिभागियों ने भाग लिया। संचालन गुरुदेव सिंह राणा ने किया, जबकि डॉ. मनुविनीत ने प्रस्ताव रखा। संयोजक नागेश्वर पॉल ने बताया कि आगामी तीन सत्र शिक्षकों में नई ऊर्जा का संचार करेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed