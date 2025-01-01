Mandi News: देवी-देवताओं की अगुवाई में गूंजे साईं भजन

प्रेम प्रवाहिनी रथ यात्रा का सेरी मंच पर वेद मंत्रोच्चारण और ढोल-नगाड़ों से किया स्वागतश्री सत्य साईं बाबा सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निमिश पांडेया और आरजे रत्नाकर रहे मौजूदसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। श्री सत्य साईं बाबा के शताब्दी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शनिवार को सत्य साईं सेवा संगठन, हिमाचल प्रदेश इकाई की ओर से मंडी शहर में दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय देव समागम का शुभारंभ किया गया। स्थानीय देवी-देवताओं के सान्निध्य में आयोजित इस समागम की शुरुआत सुबह पांच बजे प्रभात फेरी और नगर संकीर्तन से हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया।श्री सत्य साईं बाबा सेवा समिति, मंडी जिला इकाई के संयोजक योगेंद्रपाल सरोच ने बताया कि दोपहर डेढ़ बजे पुट्टापर्थी साईं धाम से 24 अप्रैल, 2025 को शुरू हुई प्रेम प्रवाहिनी रथ यात्रा का सेरी मंच पर ढोल-नगाड़ों और पुष्पवर्षा के साथ स्वागत किया गया। इससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालुओं के साथ दस स्थानीय देवी-देवताओं के रथ भी शामिल रहे। वेद मंत्रोच्चारण, हिमाचली संस्कृति पर आधारित भजन-कीर्तन और नृत्य प्रस्तुतियों के साथ यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान नगर निगम मंडी की महापौर सुमन ठाकुर और पार्षद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष निमिश पांडेया और राष्ट्रीय प्रबंधन ट्रस्टी आरजे रत्नाकर का भव्य स्वागत किया गया। दोपहर ढाई बजे शोभायात्रा पड्डल मैदान के लिए रवाना हुई। यहां अतिथियों ने साईं सेवा समितियों की ओर से लगाई गई नेत्र जांच, स्वास्थ्य जागरूकता और महिला कौशल विकास सहित विभिन्न जनकल्याणकारी प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया। संध्या समय भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेशभर के कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं। रविवार को पड्डल मैदान में इस समागम का समापन होगा। आयोजकों के अनुसार, समापन समारोह में 108 देवी-देवताओं और देशभर से आए हजारों श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है।