Mandi News: पीएम स्वनिधि से बदली मंडी के रेहड़ी-फड़ी धारकों की तकदीर

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स्वनिधि से समृद्धि योजना से संवरा कारोबार, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी जुड़े स्ट्रीट वेंडर्ससंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। केंद्र सरकार की पीएम स्वनिधि योजना जिला मंडी में रेहड़ी-फड़ी और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वरदान साबित हो रही है। जिले के शहरी निकायों में इस योजना से तीन किस्तों के माध्यम से बिना किसी गारंटी के आसान ऋण उपलब्ध करवाया गया है।पहली किस्त 15,000 रुपये के तहत जिले भर से प्राप्त 560 आवेदनों में से 554 वेंडर्स को ऋण स्वीकृत कर राशि वितरित कर दी गई है। इनमें से सबसे अधिक नगर निगम मंडी में 257 वेंडर्स को लाभ मिला है। इसके अलावा सुंदरनगर में 118, नेरचौक में 54, सरकाघाट में 43, जोगिंद्रनगर में 31, करसोग में 27 और रिवालसर में 24 वेंडर्स को प्रथम किस्त का ऋण मिला है।ऋण चुकाने के बाद दूसरी किस्त 25,000 रुपये के तहत जिले में कुल 367 वेंडर्स को लोन वितरित किया जा चुका है जिसमें नगर निगम मंडी के 188 वेंडर शामिल हैं। वहीं तीसरी किस्त 50,000 रुपये के रूप में जिले के 233 पात्र वेंडर्स को उच्च ऋण सहायता दी गई है जिसमें मंडी शहर के 125 कारोबारी लाभान्वित हुए हैं।बाक्सनगर निगम मंडी की ओर से केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत क्षेत्र के हर वर्ग को लाभान्वित किया जा रहा हैं। इसके लिए कोई भी पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर्स या स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। -डॉ. मदन कुमार, आयुक्त नगर निगम मंडी।