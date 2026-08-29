Mandi News: 20 से अधिक दुकानों पर छापे, अनियमितताओं पर कटे चालान
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:46 PM IST
Updated Sat, 29 Aug 2026 11:46 PM IST
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अनियमितताओं पर पुलिस की निगरानी में एसडीएम ने दुकानों में किया औचक निरीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। मूल्य वृद्धि और रेट लिस्ट प्रदर्शित न करने के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत एसडीएम मनीश चौधरी ने खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम के साथ शनिवार को जोगिंद्रनगर में दुकानों का निरीक्षण किया। पुलिस की मौजूदगी में 20 से अधिक दुकानों की जांच की गई। अनियमितताएं मिलने पर संबंधित कारोबारियों के चालान काटे गए।
प्रशासन ने दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रित रखने, रेट लिस्ट प्रदर्शित करने और खाद्य सामग्री में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। ग्राहकों को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।
प्रतिबंधित पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई की गई। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक केसी पुरी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। मूल्य वृद्धि और रेट लिस्ट प्रदर्शित न करने के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के तहत एसडीएम मनीश चौधरी ने खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम के साथ शनिवार को जोगिंद्रनगर में दुकानों का निरीक्षण किया। पुलिस की मौजूदगी में 20 से अधिक दुकानों की जांच की गई। अनियमितताएं मिलने पर संबंधित कारोबारियों के चालान काटे गए।
प्रशासन ने दुकानदारों को आवश्यक वस्तुओं के दाम नियंत्रित रखने, रेट लिस्ट प्रदर्शित करने और खाद्य सामग्री में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। ग्राहकों को जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए।
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प्रतिबंधित पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई की गई। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निरीक्षक केसी पुरी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काटे गए हैं।
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