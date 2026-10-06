Mandi News: प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बांटे पुरस्कार

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राजभाषा हिंदी को तकनीकी कार्यों में प्रभावी ढंग से अपनाने के लिए हिंदी संगोष्ठी और व्यावहारिक जानकारी देने के लिए हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गई। समापन समारोह में पावर स्टेशन प्रमुख एवं महाप्रबंधक टिकेश्वर प्रसाद ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। वर्ष 2025-26 में राजभाषा कार्यान्वयन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभागों को विभागीय राजभाषा शील्ड भी प्रदान की गई।अध्यक्षीय संबोधन में टिकेश्वर प्रसाद ने अधिकारियों से राजभाषा कार्यान्वयन में व्यक्तिगत रुचि लेने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का आह्वान किया। उन्होंने विभागाध्यक्षों को अपने-अपने विभागों में राजभाषा कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। समारोह में हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, केंद्रीय विद्युत मंत्री एवं आवासन और शहरी कार्य मंत्री, राज्य मंत्री विद्युत एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता की ओर से जारी संदेश भी पढ़े गए। इस अवसर पर पावर स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी, लेडीज क्लब अध्यक्ष रेनू कुमारी सहित कार्मिकों के परिवार के सदस्य मौजूद रहे।