Mandi News: प्राथमिक शिक्षकों को एफएलएन और नई शिक्षा नीति का दिया प्रशिक्षण
शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:13 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:13 AM IST
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गोहर (मंडी)। गोहर खंड स्रोत समन्वयक कार्यालय में प्राथमिक शिक्षकों के लिए आयोजित तीन दिवसीय हाइब्रिड क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें खंड के 42 स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों ने भाग लिया। स्रोत समन्वयक शैलेंद्र पॉल ने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, निपुण भारत कार्यक्रम और आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान (एफएलएन) की जानकारी दी। शिक्षकों को गतिविधि आधारित शिक्षण, शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) के प्रभावी उपयोग और स्थानीय संसाधनों के माध्यम से बच्चों को सरल व रोचक तरीके से पढ़ाने के व्यावहारिक तरीके बताए गए। इस दौरान शिक्षकों की शंकाओं का समाधान कर विभिन्न गतिविधियां भी करवाई गईं।
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