राजनीति: युवा कांग्रेस अध्यक्ष बोले- कंगना को कब क्या बोलना है, इसकी भी समझ नहीं

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने सांसद कंगना रणौत पर निम्न स्तरीय राजनीति करने का आरोप लगाया है। जिला युवा कांग्रेस की ओर से आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल होने सुंदरनगर पहुंचे चिब ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कंगना को कब और क्या बोलना है, इसकी उन्हें समझ नहीं है। युवा कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में ऐसे लोगों को संसद तक पहुंचने से रोकने के लिए काम करेगी। पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए चिब ने कहा कि युवाओं के विरोध के बाद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा।

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