Mandi News: ख्योड़ मेले में पुलिस की सख्ती, 10 बाइक जब्त
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:00 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:00 AM IST
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बिना दस्तावेज और मॉडिफाई साइलेंसर वाली बाइक पर कार्रवाई
नशे में वाहन चलाने पर नौ चालक पकड़े
संवाद न्यूज एजेंसी
गोहर (मंडी)। जिला स्तरीय नलवाड़ मेला ख्योड़ में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर गोहर पुलिस ने शिकंजा कसा। सात दिवसीय मेले के दौरान पुलिस ने 10 मोटरसाइकिलें जब्त कीं। इनमें बिना जरूरी दस्तावेज और मॉडिफाई साइलेंसर वाली बाइक शामिल हैं। इसके अलावा शराब के नशे में वाहन चलाने पर नौ चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
मेले के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि जब्त की गई 10 मोटरसाइकिलों को छुड़ाने के लिए अभी तक कोई व्यक्ति थाने नहीं पहुंचा है। पुलिस वाहनों के दस्तावेज और अन्य औपचारिकताओं की जांच कर रही है।
मेले में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस जवानों की अलग-अलग स्थानों पर तैनाती की गई थी। यातायात व्यवस्था संभालने के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी गई। मेला शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
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नशे में वाहन चलाने पर नौ चालक पकड़े
संवाद न्यूज एजेंसी
गोहर (मंडी)। जिला स्तरीय नलवाड़ मेला ख्योड़ में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर गोहर पुलिस ने शिकंजा कसा। सात दिवसीय मेले के दौरान पुलिस ने 10 मोटरसाइकिलें जब्त कीं। इनमें बिना जरूरी दस्तावेज और मॉडिफाई साइलेंसर वाली बाइक शामिल हैं। इसके अलावा शराब के नशे में वाहन चलाने पर नौ चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
मेले के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि जब्त की गई 10 मोटरसाइकिलों को छुड़ाने के लिए अभी तक कोई व्यक्ति थाने नहीं पहुंचा है। पुलिस वाहनों के दस्तावेज और अन्य औपचारिकताओं की जांच कर रही है।
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मेले में भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस जवानों की अलग-अलग स्थानों पर तैनाती की गई थी। यातायात व्यवस्था संभालने के साथ संदिग्ध गतिविधियों पर भी नजर रखी गई। मेला शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और किसी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है।
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