Mandi News: हर वार्ड में सोलर लाइट और सुरक्षा कैमरे लगाने का संकल्प

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टिहरा (मंडी)। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर पंचायत चोलथरा में शुक्रवार को ग्राम सभा आयोजित की। पंचायत प्रधान विजय बनयाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंचायत के समग्र विकास, स्वच्छता अभियानों, नशामुक्ति और सामुदायिक सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर मंथन किया। उन्होंने घोषणा की कि पंचायत की प्राथमिकताओं में हर वार्ड के ब्लैक स्पॉट पर सोलर लाइटें और सुरक्षा कैमरे स्थापित करना शामिल है। इसके अलावा सामुदायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कम्युनिटी हॉल, बेहतर सड़कें और रास्ते, कुओं तथा बावड़ियों का पुनर्निर्माण, बैडमिंटन कोर्ट और पार्क जैसी सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बैठक में उपप्रधान राकेश बनयाल, सभी वार्ड सदस्य, पूर्व प्रधान मेहर चंद गारला, पूर्व डीएसपी रणधीर सिंह, ग्राम सभा पर्यवेक्षक विनेश ठाकुर और पटवारी सहित क्षेत्र के अन्य नागरिक मौजूद रहे। संवाद