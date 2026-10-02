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Mandi News: दौड़ में प्रणव, श्रेया, अक्षत और सारवी ने मारी बाजी

Fri, 02 Oct 2026 06:06 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 06:06 PM IST
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Pranav, Shreya, Akshat, and Saarvi emerged victorious in the race.
जोगिंद्रनगर (मंडी)। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में एक तरफ जहां सार्वजनिक स्थानों में झाड़ू उठाकर लोगों ने स्वच्छता का संदेश दिया वहीं, जोगिंद्रनगर में स्वच्छता की अलख जगाने के लिए विद्यार्थी सड़क पर भी दौड़े। स्वच्छ समाज, अनुशासन और स्वच्छता में एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में कक्षा छठी से 12वीं तक के लगभग 100 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तीन किलोमीटर लंबी मैराथन दौड़ सरकाघाट सड़क पर गरोडू से भट्ठा तक संपन्न हुई। विद्यार्थियों की दौड़ के माध्यम से स्वस्थ जीवनशैली, नियमित व्यायाम और अनुशासित जीवन का संदेश भी अपने नारों से दिया। अंडर-14 लड़कों की दौड़ में डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रणव ने प्रथम, वंश ने द्वितीय और अक्षत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। अंडर-14 लड़कियों की दौड़ में श्रेया प्रथम, आन्वी द्वितीय और शांभवी तृतीय स्थान पर रहीं। अंडर-19 लड़कों में अक्षत ने प्रथम, गौरव ने द्वितीय तथा प्रबल ने तृतीय स्थान हासिल किया। अंडर-19 छात्रा वर्ग में सारवी ने प्रथम, अनेशा ने द्वितीय और अंकिता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। संवाद
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