Mandi News: मुंह पर काली पट्टियां बांध केंद्रीय आयुष विभाग के खिलाफ जताया रोष

संवाद न्यूज एजेंसीजोगिंद्रनगर (मंडी)। गांधी जयंती पर जोगिंद्रनगर में आरसीएफसी संघर्ष समिति के सदस्यों ने मुंह पर काली पट्टियां बांधकर केंद्रीय आयुष विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। शुक्रवार दोपहर गांधी वाटिका में स्वच्छता कार्यक्रम के दौरान संघर्ष समिति के महासचिव अजय ठाकुर और जिला परिषद सदस्य कुशाल भारद्वाज की अगुवाई में सदस्यों ने मुख्य द्वार पर धरना दिया।अजय ठाकुर ने कहा कि समिति के सदस्य पिछले 44 दिनों से रामलीला मैदान में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। 200 लोगों के क्रमिक अनशन के बावजूद केंद्रीय आयुष विभाग आरसीएफसी केंद्र के स्थानांतरण की अधिसूचना रद्द नहीं कर रहा है। कुशाल भारद्वाज ने कहा कि विभाग की उदासीनता से शांतिपूर्ण आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। समिति सदस्य ज्ञान चंद ने चेतावनी दी कि एक सप्ताह में अधिसूचना रद्द नहीं हुई तो सैकड़ों लोग दिल्ली कूच कर केंद्रीय आयुष मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। इसमें उत्तर भारत के सात राज्यों के किसान भी शामिल होंगे।