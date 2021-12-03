Mandi News: करसोग अस्पताल में निर्माण कार्यों की जांची रफ्तार

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करसोग (मंडी)। करसोग के नागरिक चिकित्सालय में चल रहे निर्माण कार्यों की रफ्तार और स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए एसडीएम अलीशा चौहान ने वीरवार को अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया।इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और मरीजों की सुविधा व सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए।निरीक्षण के समय खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. गोपाल चौहान और लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अजय राज गुप्ता भी मौजूद रहे। एसडीएम ने अस्पताल परिसर में चल रहे और प्रस्तावित निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी ली।उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कार्यों की वर्तमान स्थिति, आवश्यकताओं और आने वाली बाधाओं के बारे में चर्चा की। एसडीएम ने अस्पताल परिसर को सुरक्षित, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाए रखने पर विशेष जोर दिया।उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों के दौरान मरीजों और तीमारदारों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।