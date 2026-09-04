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Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Open trials for selection of girl volleyball players from 7th

Mandi News: बालिका वॉलीबाल खिलाड़ियों के चयन के लिए ओपन ट्रायल 7 से

Fri, 04 Sep 2026 07:14 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 07:14 PM IST
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Open trials for selection of girl volleyball players from 7th
संवाद न्यूज एजेंसी
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मंडी। भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के धर्मशाला स्थित राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में बालिका वॉलीबाल खिलाड़ियों के चयन के लिए 7 से 9 सितंबर तक ओपन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे। इच्छुक खिलाड़ियों को 7 सितंबर को सुबह 9 बजे साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स धर्मशाला में पंजीकरण एवं रिपोर्टिंग करनी होगी।
ट्रायल में भाग लेने वाली खिलाड़ियों के लिए आयु के अनुसार न्यूनतम कद निर्धारित किया गया है। 1 जनवरी 2011 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ियों की न्यूनतम लंबाई 172 सेंटीमीटर, 1 जनवरी 2010 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ियों की 174 सेंटीमीटर, 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मी खिलाड़ियों की 176 सेंटीमीटर तथा 31 दिसंबर 2008 या उससे पहले जन्मी खिलाड़ियों की लंबाई 180 सेंटीमीटर या अधिक होनी चाहिए।
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खेल अधिकारी मंडी कविता ठाकुर ने बताया कि जिले से भाग लेने वाली खिलाड़ियों को जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, खेल उपलब्धि व शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा चार पासपोर्ट आकार के फोटो की मूल प्रति के साथ दो-दो स्वप्रमाणित प्रतियां लानी होंगी।
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