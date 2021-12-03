Mandi News: दिन-दिहाड़े घर में चोरी का प्रयास कर रहा नेपाली युवक रंगे हाथों पकड़ा

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आरोपी युवक ने अकेले घर को निशाना बनाते हुए खिड़की की कांच व जाली तोड़ी और अंदर दाखिल हो गया। पड़ोसियों ने उसे अंदर जाते देख लिया और तुरंत आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लिया। खुद को लोगों से घिरा देख युवक ने भागने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीणों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया।घटना की सूचना तुरंत पुलिस चौकी घट्टा को दी गई जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ा गया युवक मूल रूप से नेपाल का रहने वाला है और वर्तमान में बैजनाथ क्षेत्र में रह रहा था। डीएसपी पधर लोकेंद्र नेगी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी से पूछताछ कर रही है। संवाद