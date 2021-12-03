Mandi News: लावारिस कुत्ते का आतंक, 16 लोगों को काटा

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गोपाल मंदिर की गली से नेशनल हाईवे तक मचाया आतंकसंवाद न्यूज एजेंसीसुंदरनगर (मंडी)। सुंदरनगर शहर में शुक्रवार को एक लावारिस कुत्ते ने आतंक मचा दिया। गोपाल मंदिर की गली से लेकर नेशनल हाईवे पर नरेश स्टील इंडस्ट्री के आसपास घूम रहे कुत्ते ने शाम तक करीब 16 लोगों को काटकर घायल कर दिया। घायलों में 18 वर्ष से लेकर 85 वर्ष तक के लोग शामिल हैं। कुत्ते ने कई लोगों की बाजुओं और टांगों पर काटकर गंभीर जख्म दिए। जबकि कुछ लोगों के शरीर से मांस तक नोच लिया। अचानक हुई इन घटनाओं से शहरवासियों में दहशत का माहौल है।कुत्ते ने भोजपुर निवासी 76 वर्षीय प्रोमिला शर्मा और उनके 83 वर्षीय पति माधवेंद्र को भी बुरी तरह काटकर घायल कर दिया। उनके बेटे सुधीर शर्मा ने बताया कि कुत्ते ने शुक्रवार सुबह सबसे पहले स्कूल जा रहे एक बच्चे को अपना शिकार बनाया था। इसके बाद दिनभर कुत्ता अलग-अलग स्थानों पर लोगों पर हमला करता रहा और शाम तक करीब 16 लोगों को काट चुका था। सभी घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया गया।संयुक्त व्यापार मंडल के प्रमुख बबू पंसारी ने कहा कि बाजार में लावारिस कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है। इनके कारण आए दिन लोगों को परेशानी और हादसों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को एक ही कुत्ते की ओर से इतने लोगों पर हमला किए जाने से बाजार के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग उठाई।उधर, एसडीएम सुंदरनगर अमर नेगी ने बताया कि कुत्ते को पकड़ने के लिए पशुपालन विभाग और नगर परिषद की संयुक्त टीमें गठित कर मौके पर भेजी गई हैं। नगर परिषद की टीम भी कुत्ते को पकड़ने के प्रयास कर रही है। वहीं, नागरिक अस्पताल सुंदरनगर के प्रभारी डॉ. जितेंद्र रुड़की ने बताया कि कुत्ते के काटने से घायल 16 लोगों का उपचार किया गया है। उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई है।