Mandi News: सीएम सुक्खू ने युवाओं को दिया टास्क, हर युवा चिट्टे के खिलाफ जोड़े 10 दोस्त

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नशे की गिरफ्त में फंसे साथियों का हाथ थामकर बाहर निकालने की दी नसीहत16 दिसंबर से चिट्टा मुक्त हिमाचल खेल अभियान शुरू किया जाएगा।संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। चिट्टे के खिलाफ लड़ाई अब केवल सरकार और पुलिस तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसमें प्रदेश का युवा भी सक्रिय भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को मंडी में आयोजित एंटी चिट्टा जागरूकता वॉकाथॉन के दौरान जेन-जी को सीधे इस मुहिम से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने प्रत्येक युवा को अपने साथ कम से कम 10 दोस्तों को चिट्टे के खिलाफ अभियान से जोड़ने का लक्ष्य दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि चिट्टे के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाने के लिए युवाओं को इसकी जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। यह केवल वॉकाथॉन निकालने या नारे लगाने तक सीमित अभियान नहीं है, बल्कि बच्चों की जिंदगी, परिवारों की खुशियों और हिमाचल के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि यदि उनका कोई दोस्त गलत संगत में पड़कर नशे की गिरफ्त में आ रहा है तो उससे मुंह न मोड़ें। उससे बातचीत करें, उसका साथ दें और जरूरत पड़ने पर परिवार, शिक्षक या काउंसलर की मदद लेकर उसे नशे से बाहर निकालने का प्रयास करें।उन्होंने शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों, युवक मंडलों और सामाजिक संगठनों से भी इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के हाथों में किताबें और खेलों का सामान होना चाहिए, न कि चिट्टे के पैकेट। इसी उद्देश्य से 16 दिसंबर से चिट्टा मुक्त हिमाचल खेल अभियान शुरू किया जाएगा। सरकार का प्रयास है कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेल, शिक्षा और रचनात्मक गतिविधियों के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाए जाएं।इस अवसर पर विधायक अनिल शर्मा, चंद्रशेखर और सुरेश कुमार, पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर, रंगीला राम राव और प्रकाश चौधरी, पूर्व सीपीएस सोहन लाल ठाकुर, जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर, रेगुलेटरी कमीशन के सदस्य विजय पाल, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा, पुलिस महानिदेशक अशोक तिवारी, उपायुक्त अपूर्व देवगन सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।बॉक्सतस्करों की 92 करोड़ की संपत्तियां जब्त, 30 बड़े नेटवर्क पर कार्रवाईमुख्यमंत्री ने नशा तस्करी के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का ब्योरा देते हुए बताया कि अवैध नशा कारोबार से जुड़ी करीब 92 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त की गई हैं। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गईं 22 संरचनाओं को हटाया गया है, जबकि 66 अन्य संपत्तियों को कार्रवाई के लिए चिह्नित किया गया है। उन्होंने बताया कि नशा तस्करी में संलिप्त 30 बड़े संगठित नेटवर्क की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये नेटवर्क पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल तक सक्रिय थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा तस्करों के संपर्कों, संपत्तियों, सप्लाई चेन और दूसरे राज्यों से जुड़े नेटवर्क की गहन जांच जरूरी है, ताकि इस अवैध कारोबार की जड़ों तक पहुंचकर इसे पूरी तरह खत्म किया जा सके।