Mandi News: पत्नी और छह माह की बेटी को हर माह 5000 रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। फैमिली कोर्ट मंडी ने पत्नी और छह माह की बेटी के भरण-पोषण के मामले में पति को हर माह कुल 5 हजार रुपये गुजारा भत्ता देने के आदेश दिए हैं। इसमें पत्नी को 3 हजार और बेटी को 2 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यह फैसला अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश की अदालत ने सुनाया।निशा कुमारी ने पति विक्रांत पर शराब के नशे में मारपीट करने और गर्भावस्था के दौरान भी देखभाल न करने के आरोप लगाए। पत्नी के अनुसार, पति ने उसे और बेटी को आर्थिक सहायता भी नहीं दी, जिसके चलते उसे मायके में रहना पड़ा।पति ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि पत्नी बिना उचित कारण घर छोड़कर गई है। हालांकि, पत्नी ने अदालत में अपने आरोपों के समर्थन में गवाही दी, जबकि पति अपने बचाव में गवाही देने नहीं पहुंचा।अदालत ने पति की जिम्मेदारी तय करते हुए उसकी आय कम से कम 14 हजार रुपये मासिक मानकर गुजारा भत्ता निर्धारित किया। साथ ही स्पष्ट किया कि 8 मार्च 2022 को दिए गए अंतरिम गुजारा भत्ते की राशि अंतिम आदेश में समायोजित होगी।