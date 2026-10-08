फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Keshav triumphed in painting, while Ritika excelled in speech.

Mandi News: चित्रकला में केशव और भाषण में रितिका ने मारी बाजी

Thu, 08 Oct 2026 05:17 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 05:17 PM IST
विज्ञापन
Keshav triumphed in painting, while Ritika excelled in speech.
जोगिंद्रनगर (मंडी)। विद्यार्थियों में राष्ट्र निर्माण की भावना, रचनात्मकता एवं अभिव्यक्ति कौशल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वीरवार को दयानंद भारतीय पब्लिक स्कूल में विकसित भारत 2047 विषय पर चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता आयोजित की। शिक्षक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त गणित प्रोफेसर रविंद्र ठाकुर तथा जोगिंद्रनगर मंडल के शिक्षक प्रकोष्ठ के सह समन्वयक एवं सेवानिवृत्त अर्थशास्त्र प्रवक्ता टेक चंद सकलानी कार्यक्रम में विशेष अतिथि रहे। चित्रकला में 10वीं का केशव प्रथम, 11वीं की प्रतीक्षा शर्मा द्वितीय तथा श्रीयांशी भारद्वाज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं भाषण प्रतियोगिता में 11वीं की रीतिका ठाकुर प्रथम, 12वीं की धनिका द्वितीय तथा 10वीं की अपूर्वा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता के विजेता प्रतिभागियों को मैडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य राजेश डोगरा ने विद्यार्थियों को भविष्य में भी ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed